Депутат Європарламенту фон Крамон: Україні потрібно включити опозицію у виконавчі органи влади

Депутат Європейського парламенту (ЄП), заступниця голови делегації ЄП у Комітеті парламентської асоціації ЄС-Україна Віола фон Крамон (Viola von Cramon, Німеччина, Зелена група / Європейський вільний альянс) говорить про необхідність включити представників опозиції до виконавчих органів влади.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" депутат ЄП констатувала, що проведення президентських виборів в Україні через війну, яку веде РФ, неможливе. У зв'язку з цим вона висловилася на підтримку залучення представників опозиції до органів української виконавчої влади.

"Так, це те, що я вважаю необхідним. Думаю, нам слід було поставити це попередньою умовою на самому початку (надання Україні фінансової допомоги - ІФ-У)... Ви бачили, як Нетаньягу (прем'єр-міністр Ізраїлю - ІФ-У) від самого початку, через 24 години після нападу (терористичної організації ХАМАС на Ізраїль - ІФ-У) створив військовий кабінет. Він подбав про те, щоб залучити всіх і щоб усі говорили одним голосом. Того самого можна було очікувати від України", - сказала вона.

Водночас депутатка ЄП не виключила, що цю умову може бути висунуто під час надання подальшої фінансової підтримки. "Я б сказала, що цього можуть вимагати США, ЄС, Німеччина та інші донори. Вважаю, потрібно зробити так, щоб усі учасники політичної арени отримували однакову увагу, однаковий доступ і однаковий фінансовий огляд. Так вони знатимуть, які гроші приходять і йдуть, і чому ухвалюються ті чи інші рішення. Я за те, щоб більшою мірою залучати опозицію до процесу ухвалення рішень на виконавчому рівні", - аргументувала вона.

Крім того, співрозмовниця агентства, констатуючи неможливість проведення виборів по всій Україні, допустила обговорення проведення місцевих виборів на неокупованих територіях. "Конституція (України) не дозволяє проводити вибори під час війни. Але, можливо, можна було б обговорити або подумати про місцеві вибори на тих територіях, у тих регіонах, які не окуповані. Але я не впевнена, що це обговорюється, і не мені - європейцю - про це говорити", - зазначила фон Крамон.

Депутат ЄП також прокоментувала випадки, коли депутатам Верховної Ради відмовляли в підписанні відряджень за межі країни. "Так, ми дуже добре про це обізнані і боремося за права моїх колег. Це ненормально. Але річ не тільки в опозиції. Цікаво, що після одного з голосувань із таким самим зверненням зіткнулися й ті люди, які не голосували за певний закон. Тож справа не тільки в опозиції. Насправді це використовується як політичний інструмент проти тих депутатів, які не йшли президентською лінією, і це проблема", - зазначила фон Крамон.

Вона вважає, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук "нічого не вирішує", а рішення ухвалює "генеральний секретар Ради (В'ячеслав Штучний - ІФ-У), призначений Офісом президента". "У вас є обраний спікер палати Української Ради, але є і генеральний секретар, призначений Офісом президента, який ухвалює всі рішення, заробляє багато грошей - 13 тис. євро - і не зобов'язаний розкривати (декларувати - ІФ-У) свої активи і свої доходи. Це те, що мене справді непокоїть", - сказала європейський політик.

Фон Крамон також вважає, що Верховна Рада могла б знову допустити журналістів висвітлювати свою роботу. "Я думаю, було б справедливо залишити двері (парламенту - ІФ-У) відчиненими й дати місце журналістам, які зацікавлені в репортажах безпосередньо про дебати, щоб відчути дух, динаміку дебатів, але я не думаю, що мені це коментувати", - зазначила депутатка ЄП.

Водночас вона переконана, що преса в Україні "вільна", хоча й "є певні обмеження і, звісно, багато субцензури". "Це більше схоже на те, що ви думаєте: "Якщо я опублікую це, якщо я буду це критикувати, це може опинитися в руках Путіна або допоможе Путіну дискредитувати Україну", і, звичайно, це не в інтересах більшості журналістів. Але я б не сказала, що є якісь, скажімо так, червоні лінії, які не можна переступати", - пояснила фон Крамон свою думку.

З іншого боку, вона вважає, що "в Офісі президента спостерігається тенденція не давати слова опозиції та критикам". "У цей марафон (телемарафон Єдині новини - ІФ-У) вони фактично включили всіх журналістів і домоглися того, що плюралізм медіа-ландшафту практично зник. Ця єдність не відображає розмаїття політичного ландшафту, і це можна критикувати. Я критикую це. Але я б не сказала, що немає вільних і об'єктивних ЗМІ", - констатувала депутатка Європейського парламенту.