Окупанти за добу завдали одного ракетного та 67 авіаударів по Україні, обстріляли понад 110 населених пунктів

Російські окупанти завдали за минулу добу один ракетний та 67 авіаційних ударів по території України, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 п'ятниці на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також противник здійснив за добу 54 обстріли позицій українських військ та українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

Окупанти за минулу добу завдали авіаційних ударів по місту Суми, біля населених пунктів Волфине Сумської області; Дергачі, Висока Яруга, Липці, Огірцеве, Водяне, Піщане та Глушківка Харківської області, Часів Яр, Новобахмутівка, Парасковіївка, Костянтинівка та Мемрик Донецької області, Томарине Херсонської області. Також окупанти використали авіацію проти української оборони на авдіївському, новопавлівському, оріхівському та херсонському напрямках.

Артилерійських та мінометних обстрілів з боку російських окупантів за добу зазнали понад 110 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Під обстріл потрапили, зокрема, міста Білопілля Сумської області, Красногорівка та Вугледар Донецької області.