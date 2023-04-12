Комісія Мінкультури розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики з приймання-передачі державного майна розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі.

"Комісія МКІП нарешті працює, хоч і не без перешкод. Фіксуємо заявою про злочин за ст. 298 ККУ "Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини", - йдеться у повідомленні пресслужби Мінкультури.

Також до повідомлення прикріплено фото, на яких зображено наслідки користування Лаврою представниками УПЦ (МП).

Пізніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що комісії вдалося потрапити до корпусу №112, де розташований "Книжковий склад" Києво-Печерської лаври, який побудований у другій половині ХІХ століття і є пам'яткою архітектури та містобудування місцевого значення.

"Понад 100 років корпус №112 був невід’ємним елементом просторової композиції Києво-Печерської лаври, зразком громадсько-суспільної архітектури в стилі класицизму, проєкт якої виконав відомий архітектор Спарро. УПЦ МП ж знадобилося всього кілька десятків, щоб перетворити приміщення на те, що ви бачите на фото", - написав Ткаченко в телеграм-каналі.

За його словами, комісія Мінкультури зафіксувала аварійний стан приміщення, який є непридатним для експлуатації та має явні ознаки руйнування.

Зазначається, що приміщення "Книжкового складу" опечатали представники заповідника, а слідчі проводять усі необхідні процесуальні дії від огляду приміщення до показань свідків.

10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року. Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з Лаври та переходити в ПЦУ.

29 березня Господарський суд Києва відкрив провадження у справі за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Української православної церкви (Московського патріархату) до національного заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконного розірвання договору оренди. В УПЦ (МП) заявили, що не мають наміру виселятися з Києво-Печерської лаври до завершення судового розгляду.

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній 29 березня затвердив члена Духовного собору Свято-Успенської Києво-Печерської лаври архімандрита Авраамія виконувати обов'язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ. Після чого предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій наклав заборону на священнослужіння на архімандрита Авраамія.

30 березня комісію Мінкультури не пустили на територію Києво-Печерської лаври для проведення перевірки. Пізніше за фактом перешкоджання роботі комісії з приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври подали заяву до поліції, а міністр Ткаченко заявив, що 31 березня комісія продовжить свою роботу в будь-якому разі.

30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" про недійсність одностороннього розірвання договору. В УПЦ (МП) заявили, що оскаржать таке рішення.

Кабінет Міністрів також 30 березня України визнав таким, що втратило чинність, розпорядження уряду про передачу в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі УПЦ (МП) будівель і споруд. У відповідь в УПЦ (МП) заявили, що монастир подасть позови до суду і звернеться до Генеральної прокуратури, міжнародних організацій і в ООН.

31 березня комісію Мінкультури знову не пустили в Києво-Печерську лавру для проведення перевірки. Пізніше заповідник "Києво-Печерська лавра" подав заяву до Нацполіції через перешкоджання доступу комісії Мінкультури до держмайна, а до Госпсуду Києва подано позов щодо перешкоджання в управлінні держмайном на території Києво-Печерської лаври.

5 квітня заповідник "Києво-Печерська лавра" повідомив Києво-Печерській лаврі (чоловічий монастир) про укладення договору з Управлінням поліції охорони в Києві, але в УПЦ (МП) заявили, що вважають такі дії незаконними.