Мін'юст США почав кримінальне розслідування у зв'язку з витоком секретних документів

Міністерство юстиції США розпочало кримінальне розслідування справи про витік секретних даних Пентагону, повідомив міністр оборони Ллойд Остін.

"Ми передали це питання міністерству юстиції, яке ініціювало кримінальне розслідування", - заявив він під час пресконференції у вівторок.

Остін зазначив, що відтоді, як стало відомо про витік секретних даних, він щодня проводить зустрічі з керівним складом Пентагону для обговорення цієї теми.

"І я ініціював вжиття термінових заходів у нашому міністерстві", - додав міністр оборони.

Він наголосив, що США "продовжать тісно співпрацювати з союзниками і партнерами" з цього питання.

6 квітня газета The New York Times написала про те, що партія секретних документів Пентагону потрапила у відкритий доступ у соціальні мережі, вони стосувалися української армії. Пізніше газета повідомила, що в соціальних мережах 7 квітня з'явилася нова порція секретних документів, у яких відображається політика США "від України до Близького Сходу і Китаю". Вони, зокрема, містять "конфіденційні слайди брифінгів про Китай, Індо-Тихоокеанський регіон, Близький Схід і боротьбу з тероризмом".

Пентагон повідомляв, що міністерство визначає джерела секретних матеріалів, які просочилися в соціальні мережі, і оцінює масштаб витоку, до розслідування підключилися Мін'юст і ФБР.