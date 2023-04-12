За добу окупанти випустили 170 снарядів по Херсонській області, поцілили по церквах і ЛЕП, загинула одна людина

За минулу добу ворог здійснив 35 обстрілів населених пунктів Херсонської області. Зафіксовано влучення по житлових кварталах, церкві, ЛЕП і підприємству, одна людина загинула, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив - 35 обстрілів, випустивши 170 снарядів із важкої артилерії та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів", - написав голова ОВА в телеграм-каналі вранці в середу.

Він уточнив, що російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; церкву, лінію електропередач, територію порту в місті Херсон; підприємства в с. Дніпровське та в м. Бериславі.

"Унаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула", - констатував Прокудін.

З деокупованої території Херсонської області евакуйовано 109 осіб.