Події

08:03 12.04.2023

За добу окупанти випустили 170 снарядів по Херсонській області, поцілили по церквах і ЛЕП, загинула одна людина

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За добу окупанти випустили 170 снарядів по Херсонській області, поцілили по церквах і ЛЕП, загинула одна людина

За минулу добу ворог здійснив 35 обстрілів населених пунктів Херсонської області. Зафіксовано влучення по житлових кварталах, церкві, ЛЕП і підприємству, одна людина загинула, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив - 35 обстрілів, випустивши 170 снарядів із важкої артилерії та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів", - написав голова ОВА в телеграм-каналі вранці в середу.

Він уточнив, що російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; церкву, лінію електропередач, територію порту в місті Херсон; підприємства в с. Дніпровське та в м. Бериславі.

"Унаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула", - констатував Прокудін.

З деокупованої території Херсонської області евакуйовано 109 осіб.

 

 

 

Теги: #обстріли #зведення #херсонська_область

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