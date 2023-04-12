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07:49 12.04.2023

Єрмак і Урсо обговорили розвиток економічного співробітництва України та Італії

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Єрмак і Урсо обговорили розвиток економічного співробітництва України та Італії

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у режимі відеозв'язку обговорив з міністром підприємств і виробництва Італії Адольфо Урсо розвиток економічного співробітництва України з італійською державою.

"Подякував італійському народу та уряду Італії за підтримку та допомогу Україні під час цієї жахливої війни. Уже сьогодні ми думаємо про наше майбутнє, економічну співпрацю з нашими друзями та партнерами. Ми дуже зацікавлені в інвестиціях і співпраці з Італією для відновлення України, надання нашим людям можливостей відкривати бізнес і створювати нові робочі місця", - написав Єрмак у телеграм-каналі у вівторок увечері.

Він зазначив, що у фокусі переговорів була підтримка українських виробників та експортерів.

"Ми дійшли попередньої згоди щодо створення та просування на європейському ринку національного бренду "Зроблено в Україні" за підтримки італійських представників малого та середнього бізнесу", - наголосив глава ОП.

За його словами, сторони обговорили можливості розвитку співпраці двох країн у сфері легкої промисловості завдяки широкому залученню профільних українських та італійських промислових асоціацій.

Єрмак написав, що Україна перспективна для італійських підприємців із погляду інвестицій в окремі галузі промисловості та видобуток природних ресурсів.

Урсо розповів, що італійська сторона хотіла б допомогти з визначенням тих товарів, які можна ототожнити з національним брендом України, що сприятиме їхньому просуванню на європейському ринку.

Також сторони наголосили, що запланована на кінець квітня в Італії конференція з відновлення України має бути надзвичайно предметною та наповненою конкретним змістом.

 

 

 

Теги: #міністр #розмова #офіс_президента

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