Канада ввела санкції проти 14 громадян РФ і 34 компаній

Канада розширила санкції проти Росії, внесла ще 14 фізичних і 34 юридичних особи, повідомляють на сайті канадського уряду.

Під санкції, зокрема, потрапили глава республіки Татарстан Рустам Мінніханов, його дружина Гульсіна Мінніханова і статс-секретар - заступник міністра оборони РФ Микола Панков.

Також санкції торкнулися групи компаній "Волга-Дніпро", ТОВ "Конкорд Менеджмент і Консалтинг".

За повідомленнями західних ЗМІ, під санкції потрапили низка структур, пов'язаних із ПВК "Вагнера".

Також під канадські санкції потрапили дев'ять білоруських фінансових компаній.