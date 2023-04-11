В Україні заочно судитимуть 10 суддів Конституційного суду РФ за рішення про конституційність приєднання окупованих територій

10 суддів Конституційного суду РФ будуть заочно засуджені за ухвалення рішення про приєднання чотирьох областей України до складу Росії, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора завершено спеціальне досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 10 суддів конституційного суду РФ. Їм інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 КК України)", - ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією прокуратури, розслідування встановило, що ці судді 2 жовтня 2022 року прийняли постанови про визнання конституційними так званих договорів між РФ і "представниками влади" тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей і про прийняття цих територій до складу РФ.

"Такими діями вони скоїли пособництво найвищому військово-політичному керівництву РФ у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України", - зазначається в повідомленні.

Досудове розслідування здійснювало Головне слідче управління СБУ.