Події

16:36 11.04.2023

Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача

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Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, повідомляють на сайті президента України.

Учасники заслухали доповіді щодо загальної оперативної обстановки на передовій і ситуації на ділянках фронту в межах зон відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ.

Як повідомляється, керівництво розвідки поінформувало про ймовірні дії держави-агресора в найближчій перспективі.

Учасники засідання також проаналізували стан забезпечення підрозділів боєприпасами. Крім того, було продовжено розгляд питання щодо комплектування особовим складом, озброєнням і військовою технікою новостворених бригад сил оборони.

Як інформує пресслужба глави держави, серед іншого члени Ставки обговорили питання підвищення ефективності системи управління та взаємодії різних угруповань сил безпеки і оборони України під час виконання бойових завдань.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ і оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, керівники силових відомств і правоохоронних органів.

 

Теги: #ставка #зеленський

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