Події

13:32 11.04.2023

Залужний у річницю визволення Сумської області подякував усім захисникам

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Залужний у річницю визволення Сумської області подякував усім захисникам

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний подякував усім, хто захищав і визволяв Сумську область навесні 2022 року.

"11 квітня 2022 року було повністю відновлено контроль над державним кордоном у Сумській області. Сили оборони остаточно вибили ворога та деокупували область. Міста і села Сумщини зупинили противника на шляху до столиці. Окупанти зазнали відчутних втрат у живій силі та військовій техніці. Дякую кожному, хто визволяв Сумщину. Своєю самовідданістю та героїзмом ви день у день наближаєте нашу Перемогу!" - написав Залужний у телеграм-каналі.

 

Теги: #сумська_область #залужний

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