Окупанти озброїли свої ПДВ термобаричними РСЗВ і можуть їх задіяти у війні проти України - британська розвідка

Російські ЗМІ повідомили про передачу термобаричних реактивних систем залпового вогню ТОС-1А російським повітряно-десантним військам (ПДВ), повідомляють у звіті оборонної розвідки, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у понеділок уранці.

"Високоруйнівний ТОС-1А, який Росія позначає як "важкий вогнемет", зазвичай використовується російськими спеціалізованими військами хімічного, біологічного та радіологічного захисту в Україні, і раніше не був офіційно пов'язаний із ПДВ", - наголошується в повідомленні.

За даними британської розвідки, передача, ймовірно, вказує на майбутню роль ПДВ у наступальних операціях в Україні. У розвідці також припускають, що ця передача може бути частиною зусиль із відновлення окупантами своїх ПДВ після того, як вони зазнали суттєвих втрат за перші дев'ять місяців війни на території України.