У Херсоні з 11 квітня проїзд у комунальному транспорті безкоштовний - міськрада

З вівторка, 11 квітня, у Херсоні проїзд у комунальному транспорті став безкоштовним. Відповідний наказ підписав начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, повідомляє пресслужба Херсонської міської ради.

"Безоплатно користуватися транспортом можуть не лише жителі міста, а й військові та переселенці. Для проїзду не потрібно надавати жодних документів", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Зазначається, що з 10 квітня в місті запустили 20 тролейбусів на трьох маршрутах, які працюють з 07:20 до 17:30.

Крім того, у місті на перехрестях, де найбільш ускладнений рух, почали працювати світлофори.