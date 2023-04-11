Події

08:08 11.04.2023

ЗС України відбили 52 ворожі атаки окупантів на чотирьох напрямках

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ЗС України відбили 52 ворожі атаки окупантів на чотирьох напрямках

Збройні сили України відбили 52 ворожі атаки окупантів на 4-х напрямках, повідомив Генеральний штаб.

"Не зважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник не відмовляється від ведення загарбницької війни. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби, нашими захисниками було відбито 52 атаки противника на зазначених напрямках", - ідеться в ранковому зведенні.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Визначені підрозділи територіальних військ збройних сил Російської Федерації продовжують перебувати на території Білорусі.

Ворог продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей, продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості.

Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Грем’яч та Кам’янська Слобода Чернігівської області; Катеринівка, Волфине, Андріївка та Попівка Сумської області, а також Ветеринарне, Стрілеча, Стариця, Гатище, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Мала Вовча та Вільхуватка на Харківщині.

На куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Вільшана, Кіндрашівка, Кислівка та Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Макіївка,  Червонопопівка та Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області, а також Торське, Спірне і Берестове Донецької області.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, бої тривають. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії неподалік населених пунктів Григорівка та Хромове. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Міньківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Хромове, Іванівське, Предтечине, Часів Яр, Озарянівка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському та мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Невельське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої тривають за Авдіївку та Мар’їнку. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На шахтарському напрямку, протягом доби, що минула, ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка та Велика Новосілка на Донеччині.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Протягом минулої доби здійснив обстріли населених пунктів, що неподалік з лінією бойового зіткнення. Серед них – Времівка Донецької області; Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області.

 

 

 

Теги: #рф #генштаб_зсу #зведення

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