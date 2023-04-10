Події

22:59 10.04.2023

Зеленський подякував усім, хто мав відношення до повернення додому українських військових

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Зеленський подякував усім, хто мав відношення до повернення додому українських військових

Президент України Володимир Зеленський подякував усім, хто мав відношення до повернення додому 100 українських воїнів.

"Вдалося повернути додому ще 100 захисників та захисниць. 80 чоловіків та 20 жінок. Це армійці, прикордонники, воїни Військово-Морських сил, нацгвардійці. Серед них, до речі, захисники "Азовсталі". Це сотня сімей, які перед Великоднем отримали справжню радість. І, звичайно, продовжуємо працювати, щоб повернути всіх наших із російської неволі. Пам'ятаємо про кожного і кожного! І повернемо! - сказав він у відеозверненні у понеділок.

"Дякую всім у нашому Координаційному центрі ГУР, дякую кожному, хто займається переговорами та підготовкою обмінів: хлопці Буданова, Єрмак, Малюк, Лубинець... Молодці, хлопці! А особливо я вдячний усім, хто підтримує наших людей після звільнення та піклується про лікування , про адаптацію – це важливо", - наголосив Зеленський.

Теги: #україна #повернення #полонені #зеленський #вдячність

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