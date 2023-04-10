Події

21:26 10.04.2023

Зеленський увів до складу Ставки головнокомандувача голову Мінстратегпрому Камишіна

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Зеленський увів до складу Ставки головнокомандувача голову Мінстратегпрому Камишіна

Президент України Володимир Зеленський увів до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна.

Відповідний указ №205/2023 від 10 квітня опубліковано на сайті глави Української держави.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила Камишіна на посаду міністра зі стратегічних галузей промисловості 21 березня. Раніше він був головою правління "Укрзалізниці". 3 березня Камишіна було призначено радником президента України (поза штатом).

 

 

Теги: #президент #ставка #мінстратегпром

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