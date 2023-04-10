Події

16:38 10.04.2023

100 українців, включно із захисниками Маріуполя, повернуто за обміном

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100 українців, включно із захисниками Маріуполя, повернуто за обміном

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про повернення з російського полону в рамках процедури обміну 100 українців, включно з військовослужбовцями, які захищали м. Маріуполь Донецької області та м. Гостомель Київської області.

"Нам вдалося провести черговий великий обмін полоненими. Повертаємо додому 100 наших людей - це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці. Серед них є оборонці Маріуполя, "Азовсталі", Гостомеля. Деякі люди отримали серйозні поранення, мають захворювання", - написав Єрмак у телеграм-каналі в понеділок.

За його словами, буде зроблено все необхідне, щоб кожен із поранених отримав необхідну допомогу.

Глава Офісу президента зазначив, що цей обмін був непростим. "Я вдячний усій команді, Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими за те, що кожен робить те, що часто багатьом може здаватися неможливим", - написав він.

"Завдання президента Володимира Зеленського - повернути всіх наших людей. Для нього це питання є ключовим і одним із пріоритетних", - додав Єрмак.

Як повідомляють у телеграм-каналі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, 80 звільнених - чоловіки, 20 - жінки. Дев'ятеро із загальної кількості звільнених - офіцери, решта - представники рядового і сержантського складу. Наймолодшому 19 років.

"Вдалося визволити 24 нацгвардійців, 22 прикордонників, 22 представників Військово-Морських сил, 21 військовослужбовця Збройних сил України та 11 тероборонців. Визволені захисники і захисниці брали участь у боях на херсонському, харківському, донецькому, київському, запорізькому та сумському напрямках. Серед наших героїв - оборонці Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також оборонці Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС", - ідеться в повідомленні.

Майже половина зі звільнених полонених мають важкі поранення, хвороби або зазнали катувань, уточнили в Координаційному штабі.

 

 

 

Теги: #обмін #військовополонені

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