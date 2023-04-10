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12:34 10.04.2023

Найближчими днями в Україні очікуються дощі

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Найближчими днями в Україні очікуються дощі

В Україні у вівторок у центральних, південних і східних областях України очікуються дощі, в інших регіонах без суттєвих опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у південних і східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°; у Карпатах вночі близько 0°, удень 3-8° тепла.

У вівторок, 11 квітня, у Києві не прогнозується суттєвих опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 13-15°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 11 квітня найвища температура вдень була 24,6° у 2018 р., найнижча вночі -3,9° у 1954 р.

У середу, 12 квітня, в Україні прогнозуються дощі, у Карпатах вночі з мокрим снігом.

Вітер східний, північно-східний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9°, у західних областях 1-6° тепла; вдень 8-13°, на півдні та сході країни 11-16°; у Карпатах вночі приблизно 0°, вдень 3-8° тепла.

У середу, 12 квітня, у Києві часом дощ. Вітер східний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 9-11°.

Теги: #погода

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