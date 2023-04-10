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11:45 10.04.2023

Апеляційний суд призначив до розгляду в понеділок скаргу на домашній арешт митрополита УПЦ (МП) Павла

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Апеляційний суд призначив до розгляду в понеділок скаргу на домашній арешт митрополита УПЦ (МП) Павла

Розгляд апеляції на обрання митрополиту УПЦ (МП) Павлу запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту призначено Київським апеляційним судом на 12:30 понеділка, 10 квітня.

Повідомлення про дату розгляду апеляції розміщено на сайті Апеляційного суду.

Водночас, як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", найімовірніше, засідання по суті розгляду апеляції не відбудеться, оскільки до апеляції ще не надійшли матеріали з першої судової інстанції.

Раніше, 6 квітня, захист митрополита оскаржив у Київському апеляційному суді обраний йому запобіжний захід.

1 квітня Служба безпеки України заявила, що зібрала обґрунтовану доказову базу про причетність митрополита УПЦ (МП), настоятеля Києво-Печерської лаври Павла (Петра Лебедя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України.

Лебедю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) і ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

1 квітня Шевченківський районний суд Києва обрав митрополиту Павлу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на 60 днів. Електронний браслет підозрюваному наділи в залі суду. В УПЦ (МП) сподіваються на справедливий судовий розгляд щодо митрополита Павла, але вважають кримінальне провадження стосовно нього сфабрикованим і спрямованим на відсторонення його від керівництва лаврою.

Теги: #суд #апеляція #митрополит_павел

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