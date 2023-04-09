Рятувальні роботи в Запоріжжі на місці ракетного удару завершено

У Запоріжжі завершено пошук постраждалих та аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого ракетного удару, повідомила пресслужба Держслужби з НС.

У ДСНС нагадали, що в ніч на неділю, 9 квітня, ворог здійснив ракетний обстріл Запоріжжя. Сталося часткове руйнування житлового будинку з подальшим загорянням на площі 100 кв. м, вибуховою хвилею частково пошкоджено сусідні будинки та вікна в поруч розташованих будівлях.

"Станом на 8:00 на місці події загинули 2 людини, 50-річний батько та 11-річна донька. З-під завалів співробітники ДСНС врятували 46-річну матір, яку передали лікарям швидкої. На щастя, старша донька була в гостях", - повідомили рятувальники.

Рятувальники ліквідували загоряння та провели розбір конструкцій і окремих елементів. Станом на 8.00 пошук постраждалих та аварійно-рятувальні роботи завершено.

На ліквідацію наслідків від ГУ ДСНС залучалося 35 фахівців особового складу та 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки.