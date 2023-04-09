Події

05:28 09.04.2023

У Харкові працюють над відновленням близько 100 житлових будинків, пошкоджених обстрілами

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У Харкові працюють над відновленням близько 100 житлових будинків, пошкоджених обстрілами

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті працюють над відновленням близько 100 житлових будинків, пошкоджених обстрілами, повідомляє прес-служба міської ради.

"Минулого року ми відновили 200 будинків. Це були і глобальні реконструкції та усунення незначних руйнувань. Зараз ми відбудовуємо близько 100 будинків і працюватимемо над цим і далі", - повідомив мер в інтерв'ю газеті "Голос Америки".

Також він зазначив, що міська влада разом із бюро британського архітектора Нормана Фостера продовжує працювати над оновленням Генерального плану міста Харкова. Зокрема, розглядається відновлення центру міста, який зазнав значних руйнувань. За словами мера, його архітектурний ансамбль обов'язково буде відповідати колориту Харкова.

Теги: #україна #харків #інфраструктура #відновлення

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