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03:35 09.04.2023

Естонія витрачатиме на оборону 3% ВВП протягом чотирьох років

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В Естонії, згідно з коаліційною угодою, підписаною Партією реформ, Соціал-демократичною партією (SDE) та Eesti 200, витрати на оборону становитимуть 3% ВВП, а розширення полігону Нурсипалу продовжиться у прискореному темпі.

"Ми на 4 роки гарантуємо довгострокові витрати на держоборону у розмірі 3% ВВП, плюс витрати, пов'язані з прийомом союзників. (...) Головні напрямки розвитку Сил оборони - розвиток багатошарової системи протиповітряної оборони, зміцнення територіальних військ та здібностей ведення вогню із закритих позицій, а також збільшення запасів боєприпасів", - йдеться у угоді.

З урахуванням обстановки, що істотно погіршилася, у сфері безпеки в Європі коаліція ставить за мету в прискореному порядку зайнятися розвитком полігону Нурсипалу.

Планується підтримувати оборонну промисловість та розвивати промисловий парк, що дозволяє займатися виробництвом боєприпасів, зброї та дронів. Крім того, планується ущільнити співпрацю у сфері розробок між Силами оборони та оборонною промисловістю та покращити можливості оборонної промисловості при отриманні кредитів та залученні капіталу.

"Ми підвищимо здібності Кайтселійта, у тому числі збільшивши особовий склад територіальних військ до 20 тис. осіб, гарантуючи спорядження та витрати на навчання з оборонного бюджету та збільшивши кількість інструкторів Кайтселійта відповідно до угоди командувача Сил оборони та командувача Кайтселійту.

Естонія також планує створити базовану на резерві Сил оборони та Кайтселійта цифрову обороноздатність та підрозділ швидкого реагування для дій в інформаційному просторі, а також у співпраці з партнерами по НАТО та ЄС посилити моніторинг та оборону критичної підводної інфраструктури у Балтійському морі.

"Ми змінимо тривалість термінової служби відповідно до рекомендації командувача Сил оборони. Пов'язана з розвитком певних здібностей термінова служба може тривати до двох років", - йдеться в угоді. Коаліція також ставить за мету подвоїти кількість жінок, які добровільно вступають на термінову службу.

Естонія планує посилити оборонну співпрацю з Фінляндією та Швецією, а також зміцнити можливості розвідки та контррозвідки.

"До кінця 2025 року завершимо будівництво сухопутної інфраструктури східного кордону", - йдеться в угоді.  

Теги: #оборона #плани #естонія

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