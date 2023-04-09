Події

00:52 09.04.2023

У Київській області трактор підірвався на протитанковій міні, поранено водія, у поліції закликали громадян не відвідувати ліси на деокупованих територіях

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У Київській області трактор підірвався на протитанковій міні, поранено водія, а в поліції, у свою чергу, закликали громадян не відвідувати ліси на деокупованих територіях, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"8 квітня о 15:29 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про підрив трактора, який рухався по полю в межах сіл Русанівка та Світильник", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники, які прибули на місце події, встановили, що трактор МТЗ-80, рухаючись по полю, наїхав на протитанкову міну і вибухнув, внаслідок чого водій отримав тілесні ушкодження.

Зазначається, що на місці події та прилеглої до неї території працює піротехнічна група зі знешкодження ще 6-ти піротехнічних мін.

У свою чергу начальник головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Небутов повідомив, що поряд із місцем вибуху трактора знайшли ще 13 хв. Пошуки продовжуються.

За його словами, 34-річний водій трактора отримав пошкодження та госпіталізований до лікарні. Техніка зазнала сильних механічних пошкоджень.

Небытов закликав громадян не відвідувати лісосмуги на деокупованих територіях, уникайте лісових та польових доріг, а у разі виявлення вибухонебезпечних предметів дзвоніть на спецлінію "102".  

Теги: #україна #трактор #київська #міна

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