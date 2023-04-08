Російська кампанія зі знищення української енергосистеми, найімовірніше, провалилася - британська розвідка

Російська кампанія зі знищення української енергетичної системи, найімовірніше, зазнала невдачі, вважають у британській розвідці.

"Російська кампанія із серйозної деградації об'єднаної енергетичної системи України (ОЕС) взимку 2022-2023 рр., найімовірніше, зазнала невдачі. Росія завдавала дальніх ударів із жовтня 2022 року, але з початку березня 2023 року великомасштабні атаки стали рідкістю", - повідомляється у звіті оборонної розвідки, опублікованому в твіттері Міністерства оборони Великої Британії в суботу вранці.

Як зазначається, удари меншого масштабу (менше ніж 25 боєприпасів) тривають, але досить імовірно, що вони матимуть набагато менший вплив на ОЕС.

"Енергетична ситуація в Україні, ймовірно, покращиться з настанням більш теплої погоди. Планування і підготовка до наступної зими, ймовірно, вже розпочалися", - йдеться у звіті.

Як зазначають фахівці британської розвідки, українські мережеві оператори продовжують закуповувати трансформатори та інші важливі компоненти на заміну. Транспортування та встановлення цих компонентів є серйозною логістичною проблемою, особливо трансформаторів високої напруги, які важать щонайменше 100 тонн.