Херсонська ОВА: в результаті російських обстрілів за минулу добу в області поранено вісім людей, двоє з них - діти

За минулу добу внаслідок масованих обстрілів у Херсонській області було поранено 8 осіб, двоє з них - діти, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"Минулої доби на Херсонщині через ворожі обстріли 8 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості, двоє з них - діти", - ідеться в повідомленні Херсонської ОВА в телеграм-каналі в суботу вранці.

За інформацією ОВА, російські окупанти 71 раз обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 397 снарядів із мінометів, артилерії, танків та авіації.

"Житлові квартали Херсона армія рф атакувала 17 разів. Ворог поцілив у приватні та багатоквартирні будинки, дитячий садок у Білозерській громаді та торговельний об'єкт у Бериславі", - ідеться в повідомленні.