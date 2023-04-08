Події

08:00 08.04.2023

За минулу добу ворог 71 раз обстріляв Херсонську область

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За минулу добу ворог 71 раз обстріляв Херсонську область

За минулу добу ворог здійснив 71 обстріл населених пунктів Херсонської області, випустив 397 снарядів, із них 17 снарядів влучили в Херсон, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

"Ворог влучив у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю дитячого садка Білозерської селищної громади та будівлю об'єкту роздрібної торгівлі в Бериславі", - написав голова ОВА в телеграм-каналі вранці в суботу.

У результаті обстрілів 8 осіб було поранено, з них 2 - діти.

Із деокупованої території Херсонської області евакуйовано 74 людини.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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