За минулу добу ворог 71 раз обстріляв Херсонську область
За минулу добу ворог здійснив 71 обстріл населених пунктів Херсонської області, випустив 397 снарядів, із них 17 снарядів влучили в Херсон, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.
"Ворог влучив у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю дитячого садка Білозерської селищної громади та будівлю об'єкту роздрібної торгівлі в Бериславі", - написав голова ОВА в телеграм-каналі вранці в суботу.
У результаті обстрілів 8 осіб було поранено, з них 2 - діти.
Із деокупованої території Херсонської області евакуйовано 74 людини.