МЗС України засуджує виділення окупаційною владою у Криму земельних ділянок для російських військовослужбовців

Міністерство закордонних справ України засуджує рішення російської окупаційної адміністрації у тимчасово захопленій АР Крим про виділення земельних ділянок для військовослужбовців, які брали участь у збройній агресії проти України, йдеться у коментарі МЗС.

"МЗС України рішуче засуджує виділення російською окупаційною адміністрацією земельних ділянок в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та м. Севастополь учасникам російської агресії проти України", - йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті міністерства у п'ятницю ввечері.

Наголошується, що "подібні «заохочення» убивцям є злочинними і нікчемними та будуть безумовно скасовані, як і всі інші рішення, схвалені російською окупаційною адміністрацією в Криму".

У міністерстві впевнені, що єдиний шлях для кінця свавілля російської адміністрації у тимчасово окупованому Криму та поновлення законності та правопорядку – це "відновлення суверенітету України над Кримським півостровом та усіма іншими тимчасово окупованими територіями України".