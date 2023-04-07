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22:31 07.04.2023

МЗС України засуджує виділення окупаційною владою у Криму земельних ділянок для російських військовослужбовців

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МЗС України засуджує виділення окупаційною владою у Криму земельних ділянок для російських військовослужбовців

Міністерство закордонних справ України засуджує рішення російської окупаційної адміністрації у тимчасово захопленій АР Крим про виділення земельних ділянок для військовослужбовців, які брали участь у збройній агресії проти України, йдеться у коментарі МЗС.

"МЗС України рішуче засуджує виділення російською окупаційною адміністрацією земельних ділянок в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та м. Севастополь учасникам російської агресії проти України", - йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті міністерства у п'ятницю ввечері.

Наголошується, що "подібні «заохочення» убивцям є злочинними і нікчемними та будуть безумовно скасовані, як і всі інші рішення, схвалені російською окупаційною адміністрацією в Криму".

У міністерстві впевнені, що єдиний шлях для кінця свавілля російської адміністрації у тимчасово окупованому Криму та поновлення законності та правопорядку – це "відновлення суверенітету України над Кримським півостровом та усіма іншими тимчасово окупованими територіями України".

 

Теги: #крим #мзс #коментар

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