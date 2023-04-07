Події

19:40 07.04.2023

У результаті обстрілу російськими окупантами машини "швидкої допомоги" на Херсонщині вісім людей дістали поранення

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У результаті обстрілу російськими окупантами машини "швидкої допомоги" на Херсонщині вісім людей дістали поранення

Унаслідок обстрілу російськими окупантами машини "швидкої допомоги" на Херсонщині в п'ятницю 8 осіб дістали поранення, повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Вісім поранених станом на зараз. З них двоє людей - працівники швидкої медичної допомоги, які їхали на виклик до постраждалих після обстрілу. Попередньо - російські солдати прицільно скинули міни з дронів на машину швидкої допомоги", - написав Соболевський у телеграмі в п'ятницю ввечері.

Він зазначив, що це "ще один воєнний злочин і ще один доказ того, що росія, розпочавши цю війну, хоче знищити саме український народ".

Раніше в Херсонській ОВА повідомили, що російські окупанти в п'ятницю вкотре обстріляли Берислав (Херсонська обл.), під ворожий вогонь потрапила бригада "швидкої допомоги".

 

 

 

Теги: #постраждалі #обстріл #херсонська_область

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