Події

16:35 07.04.2023

На Київщині завершується опалювальний сезон

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На Київщині завершується опалювальний сезон

Станом на 6 квітня в окремих населених пунктах Київської області розпочали процедуру підготовки до припинення постачань тепла, повідомляє пресслужба Київської ОВА.

Зазначається, що рішення/розпорядження про завершення опалювального сезону 2022/2023 року ухвалено в більшості територіальних громад Київщини.

"Повністю відключилися від теплопостачання Вишгородська, Васильківська, Ірпінська міські громади, Димерська та Коцюбинська селищні громади. Поступове відключення від теплопостачання триває ще в 13 територіальних громадах області", - ідеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що відповідно до ухвалених розпоряджень ТГ розпочали відключення теплової енергії окремих котелень і будівель. Ідеться про житлові будинки з централізованим опаленням, заклади загальної середньої та дошкільної освіти, а також заклади охорони здоров'я.

"Стаціонарні лікарні, заклади соціального призначення відключаються за заявками керівників, відповідно до температурного режиму", - наголошують в ОВА.

Там додають, що наразі в Київській області від опалення вже відключено 71 дошкільний заклад, 168 закладів освіти, 59 закладів охорони здоров'я та 657 житлових будинків.

Теги: #київська_область #опалювальний_сезон

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