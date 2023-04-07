ДБР повідомило про підозру колишньому кінологу Херсонського СІЗО, який утримував під вартою українських патріотів

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишньому кінологу херсонського СІЗО, який утримував у камерах ізолятора викрадених окупантами патріотів.

"Після початку тимчасової окупації Херсонської області та захоплення ДУ "Херсонський слідчий ізолятор", молодший інспектор-кінолог відділу охорони отримав від спецслужб РФ пропозицію вступити до лав фейкового правоохоронного органу "Управление службы исполнения наказаний по Херсонской области", - ідеться в повідомленні ДБР у п'ятницю.

У ДБР зазначають, що колишній правоохоронець зрадив присязі та добровільно обійняв посаду молодшого інспектора чергової частини.

"Він виконував усі вказівки загарбника, всіляко сприяв роботі установи, за що отримував зарплатню у рублях. Активно агітував до співпраці з ворогом: обдзвонював колишніх колег, закликав йти на службу до незаконно створеної установи", - зазначено в повідомленні.

У Бюро наголошують, що зловмисник утримував в ізоляторі херсонців, яких окупанти викрадали, та кидав у камери за непокору, чинив моральний тиск на ув'язнених, погрожував їм.

Після звільнення Херсона фігурант утік разом із військовослужбовцями РФ.

За оперативного супроводу внутрішньої безпеки Нацполіції фігуранту повідомлено про підозру у колабораційній діяльності та державній зраді (ч. 7 ст. 111-1, ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув'язнення.