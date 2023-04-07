Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій у 19 населених пунктах Запорізької області

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 7 квітня, підписав указ про утворення в рамках виконання закону України "Про правовий режим воєнного стану" військових адміністрацій у 19 населених пунктах Запорізької області.

Відповідний документ №197/2023 оприлюднено на сайті президента.

Генеральному штабу Збройних сил України та Запорізькій обласній державній адміністрації доручено здійснити заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій.

Указ набирає чинності з дня опублікування.