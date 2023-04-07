Комісія Мінкультури вкотре спробує зайти в корпуси Києво-Печерської лаври 10 квітня

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики України з приймання-передачі державного майна має намір укотре спробувати зайти в корпуси Києво-Печерської лаври 10 квітня.

"Ми працюємо з документацією", - сказала агентству "Інтерфакс-Україна" член комісії, директор департаменту культурної спадщини Мінкультури Мар'яна Томін у п'ятницю, відповідаючи на запитання, чи вдалося комісії розпочати роботу в Лаврі.

Водночас, за її словами, в понеділок, 10 квітня, члени комісії вкотре намагатимуться потрапити до корпусів монастиря для безпосереднього початку роботи з приймання-передачі державного майна.

10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року. Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з Лаври та переходити в ПЦУ.

29 березня Господарський суд Києва відкрив провадження у справі за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Української православної церкви (Московського патріархату) до національного заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконного розірвання договору оренди. В УПЦ (МП) заявили, що не мають наміру виселятися з Києво-Печерської лаври до завершення судового розгляду.

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній 29 березня затвердив члена Духовного собору Свято-Успенської Києво-Печерської лаври архімандрита Авраамія виконувати обов'язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ. Після чого предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій наклав заборону на священнослужіння на архімандрита Авраамія.

30 березня комісію Мінкультури не пустили на територію Києво-Печерської лаври для проведення перевірки. Пізніше за фактом перешкоджання роботі комісії з приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври подали заяву до поліції, а міністр Ткаченко заявив, що 31 березня комісія продовжить свою роботу в будь-якому разі.

30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" про недійсність одностороннього розірвання договору. В УПЦ (МП) заявили, що оскаржать таке рішення.

Кабінет Міністрів також 30 березня України визнав таким, що втратило чинність, розпорядження уряду про передачу в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі УПЦ (МП) будівель і споруд. У відповідь в УПЦ (МП) заявили, що монастир подасть позови до суду і звернеться до Генеральної прокуратури, міжнародних організацій і в ООН.

31 березня комісію Мінкультури знову не пустили в Києво-Печерську лавру для проведення перевірки. Пізніше заповідник "Києво-Печерська лавра" подав заяву до Нацполіції через перешкоджання доступу комісії Мінкультури до держмайна, а до Госпсуду Києва подано позов щодо перешкоджання в управлінні держмайном на території Києво-Печерської лаври.

5 квітня заповідник "Києво-Печерська лавра" повідомив Києво-Печерській лаврі (чоловічий монастир) про укладення договору з Управлінням поліції охорони в Києві, але в УПЦ (МП) заявили, що вважають такі дії незаконними.