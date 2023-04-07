Путін, імовірно, зосередився на посиленні економічного контролю Росії над Білоруссю

Президент Російської Федерації Володимир Путін, ймовірно, зосередився на посиленні економічного контролю РФ над Білоруссю, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, під час зустрічі з Олександром Лукашенком він наголосив на важливості створення спільної системи непрямих податків, а також на посиленні заходів із формування загальних стандартів для російських і білоруських промислових підприємств, а також на уніфікації білоруського і російського торговельного законодавства.

За його словами, російські та білоруські офіційні особи зосереджені на заходах з імпортозаміщення. Країни також продовжують процес створення спільного ринку нафти і газу, і працюють над підготовкою угоди про формування єдиного ринку електроенергії.

Таким чином, вважають західні аналітики, Кремль, ймовірно, намагається максимально інтегрувати білоруську промислову базу у свій оборонний комплекс.