Події

07:41 07.04.2023

Путін, імовірно, зосередився на посиленні економічного контролю Росії над Білоруссю

1 хв читати
Путін, імовірно, зосередився на посиленні економічного контролю Росії над Білоруссю

Президент Російської Федерації Володимир Путін, ймовірно, зосередився на посиленні економічного контролю РФ над Білоруссю, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, під час зустрічі з Олександром Лукашенком він наголосив на важливості створення спільної системи непрямих податків, а також на посиленні заходів із формування загальних стандартів для російських і білоруських промислових підприємств, а також на уніфікації білоруського і російського торговельного законодавства.

За його словами, російські та білоруські офіційні особи зосереджені на заходах з імпортозаміщення. Країни також продовжують процес створення спільного ринку нафти і газу, і працюють над підготовкою угоди про формування єдиного ринку електроенергії.

Таким чином, вважають західні аналітики, Кремль, ймовірно, намагається максимально інтегрувати білоруську промислову базу у свій оборонний комплекс.

 

 

 

Теги: #рф #контроль #україна #білорусь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:38 07.04.2023
Українські захисники ліквідували 13 окупантів, ворожу техніку та спостережний пункт на півдні

Українські захисники ліквідували 13 окупантів, ворожу техніку та спостережний пункт на півдні

04:39 07.04.2023
Окупанти з БПЛА та мінометів атакували Сумську область, пошкоджено зерносховище

Окупанти з БПЛА та мінометів атакували Сумську область, пошкоджено зерносховище

02:30 07.04.2023
Подоляк припустив сценарій деокупації АР Крим

Подоляк припустив сценарій деокупації АР Крим

01:13 07.04.2023
Ізраїль завдає ракетних ударів у відповідь по сектору Газа

Ізраїль завдає ракетних ударів у відповідь по сектору Газа

18:49 06.04.2023
Греція пообіцяла надати артилерійські снаряди, БМП і доступ до госпіталів - Резніков

Греція пообіцяла надати артилерійські снаряди, БМП і доступ до госпіталів - Резніков

14:57 06.04.2023
Серед цілей Литви на саміті НАТО - запрошення України стати членом Альянсу

Серед цілей Литви на саміті НАТО - запрошення України стати членом Альянсу

10:33 06.04.2023
Британська розвідка повідомляє про кадрові перестановки в командуванні угруповання російської армії, що перебуває в Україні

Британська розвідка повідомляє про кадрові перестановки в командуванні угруповання російської армії, що перебуває в Україні

10:09 06.04.2023
Сили оборони на куп'янсько-лиманському напрямку за добу знищили гелікоптер К-52, танк Т-72 і міномет "Тюльпан"

Сили оборони на куп'янсько-лиманському напрямку за добу знищили гелікоптер К-52, танк Т-72 і міномет "Тюльпан"

07:17 06.04.2023
Виробництвом танків M1 Abrams для України опікуватиметься General Dynamics

Виробництвом танків M1 Abrams для України опікуватиметься General Dynamics

21:36 05.04.2023
УЄФА вирішив не знімати збірну Білорусі з відбору на Євро-2024

УЄФА вирішив не знімати збірну Білорусі з відбору на Євро-2024

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський у четвер провів наради з прем'єр-міністром і правоохоронним блоком

Резніков: Україна має стати 33-м членом НАТО

Найінтенсивніші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку - Генштаб ЗСУ

Мер Львова заявив, що парафії УПЦ (МП) у Львові припинили існування

У Міноборони пояснили, що стоїть за формулюванням "у Бахмуті тривають бої" і як ухвалюються оперативні рішення

ОСТАННЄ

Повітряні сили завдали шість ударів по скупченню ворожих військ, знищили три БПЛА і три кориговані авіабомби

У тимчасово окупованому Криму окупанти залучають осіб із залежностями до будівництва фортифікаційних споруд

Рух транспорту на автодорозі Київ-Чоп буде перекрито в обох напрямках через ДТП

7 квітня: Цей день в Україні та в світі

Ракета SpaceX виведе на орбіту важкий телекомунікаційний супутник Intelsat IS-40e

Байден вважає Трампа відповідальним за швидке виведення військ США з Афганістану

Італія привела до боєздатності розгорнуту в Словаччині систему ППО SAMP/T

Зеленський у четвер провів наради з прем'єр-міністром і правоохоронним блоком

Росіяни з мінометів та артилерії обстріляли прикордоння Чернігівської області

Окупанти атакують керованими авіабомбами Херсонську область, до семи людей зросла кількість постраждалих

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА