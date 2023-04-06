Події

19:33 06.04.2023

Захист митрополита УПЦ (МП) Павла оскаржив у Київському апеляційному суді обраний йому запобіжний захід

2 хв читати
Захист митрополита УПЦ (МП) Павла оскаржив у Київському апеляційному суді обраний йому запобіжний захід

Захист митрополита УПЦ (МП), настоятеля Києво-Печерської лаври Павла (Петра Лебедя) оскаржив у Київському апеляційному суді рішення Шевченківського районного суду Києва про обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 днів.

"5 квітня проголошено повний текст ухвали Шевченківського районного суду міста Києва, якою застосовано до митрополита Павла намісника Києво-Печерської лаври запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 днів", - ідеться в повідомленні монастиря з посиланням на адвоката Микиту Чекмана.

Захист вважає, що під час ухвалення рішення суд проігнорував основні засади кримінального провадження: змагальність сторін, розумність строків, повагу до честі та гідності особи, право на захист і презумпцію невинуватості.

"Судове рішення вважаємо незаконним та необґрунтованим, у зв’язку з чим стороною захисту до Київського апеляційного суду подано апеляційну скаргу з метою реалізації права на судовий захист. Сподіваємося, що суд апеляційної інстанції прислухається до доводів захисників та ухвалить справедливе рішення", - заявив адвокат.

Як повідомлялося, 1 квітня Служба безпеки України заявила, що зібрала обґрунтовану доказову базу про причетність митрополита УПЦ (МП), настоятеля Києво-Печерської лаври Павла (Петра Лебедя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдання та заперечення збройної агресії РФ проти України.

Лебедю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) і ч. 1 ст. 436-2 (виправдання, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

1 квітня Шевченківський районний суд Києва обрав митрополиту Павлу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на 60 днів. Електронний браслет підозрюваному наділи в залі суду. В УПЦ (МП) сподіваються на справедливий судовий розгляд щодо митрополита Павла, але вважають кримінальне провадження стосовно нього сфабрикованим і спрямованим на відсторонення його від керівництва лаврою.

 

 

Теги: #суд #митрополит #апеляція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:24 06.04.2023
Митрополиту Черкаської єпархії УПЦ (МП) пред'явлено нову підозру

Митрополиту Черкаської єпархії УПЦ (МП) пред'явлено нову підозру

07:53 06.04.2023
Суди зобов'язали ПриватБанк здійснювати страхову діяльність від імені СК "Інгосстрах"

Суди зобов'язали ПриватБанк здійснювати страхову діяльність від імені СК "Інгосстрах"

18:40 05.04.2023
Коломойський сплатить 600 тис. фунтів за відзив на позов ПриватБанку в Лондоні - банк

Коломойський сплатить 600 тис. фунтів за відзив на позов ПриватБанку в Лондоні - банк

10:54 05.04.2023
Суд заарештував нові земельні ділянки дружини Медведчука на Львівщині

Суд заарештував нові земельні ділянки дружини Медведчука на Львівщині

10:50 05.04.2023
Суд заарештував корпоративні права трьох підприємств екснардепа і російського олігарха, які видобувають газ і нафту з державних надр

Суд заарештував корпоративні права трьох підприємств екснардепа і російського олігарха, які видобувають газ і нафту з державних надр

22:15 04.04.2023
Трамп не визнав провину за 34 пунктами обвинувачень у "справі про Стормі Деніелс"

Трамп не визнав провину за 34 пунктами обвинувачень у "справі про Стормі Деніелс"

20:44 04.04.2023
Трамп прибув до суду, де йому висунуть понад 30 обвинувачень

Трамп прибув до суду, де йому висунуть понад 30 обвинувачень

08:42 04.04.2023
В УПЦ (МП) сподіваються на справедливий судовий розгляд стосовно митрополита Павла

В УПЦ (МП) сподіваються на справедливий судовий розгляд стосовно митрополита Павла

20:59 03.04.2023
Трамп вирушив до Нью-Йорка, де йому висунуть понад 30 обвинувачень

Трамп вирушив до Нью-Йорка, де йому висунуть понад 30 обвинувачень

14:05 03.04.2023
Суд засудив викрадача Вербицького і Луценка до 5 років позбавлення волі і звільнив від покарання через закінчення строку давності

Суд засудив викрадача Вербицького і Луценка до 5 років позбавлення волі і звільнив від покарання через закінчення строку давності

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Резніков: Україна має стати 33-м членом НАТО

Найінтенсивніші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку - Генштаб ЗСУ

Мер Львова заявив, що парафії УПЦ (МП) у Львові припинили існування

У Міноборони пояснили, що стоїть за формулюванням "у Бахмуті тривають бої" і як ухвалюються оперативні рішення

Серед цілей Литви на саміті НАТО - запрошення України стати членом Альянсу

ОСТАННЄ

Мер Мелітополя Федоров повідомляє про вибухи в окупованій частині міста

Російські окупанти обстріляли Нікопольський район, постраждалих немає

Посли G7 виступили з підтримкою призначення 16 нових членів ВККС

Нардепи пропонують замінити арешт на пробаційний нагляд

Резніков: Україна має стати 33-м членом НАТО

Окупанти обстріляли с. Зміївка під Бериславом, поранено чотирьох жителів - голова обладміністрації

Російські окупанти обстріляли прикордонні райони Сумщини

Спроба врегулювати питання права інтелектуальної власності на час війни призвела до проблем на фармринку

Створення регіональних центрів ветеранського розвитку на базі закладів освіти сприятиме реінтеграції ветеранів війни

ВАКС заочно заарештував ексзаступника директора "Сетам" у справі про незаконне заволодіння правом вимоги на 128 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА