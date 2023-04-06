Захист митрополита УПЦ (МП) Павла оскаржив у Київському апеляційному суді обраний йому запобіжний захід

Захист митрополита УПЦ (МП), настоятеля Києво-Печерської лаври Павла (Петра Лебедя) оскаржив у Київському апеляційному суді рішення Шевченківського районного суду Києва про обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 днів.

"5 квітня проголошено повний текст ухвали Шевченківського районного суду міста Києва, якою застосовано до митрополита Павла намісника Києво-Печерської лаври запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 днів", - ідеться в повідомленні монастиря з посиланням на адвоката Микиту Чекмана.

Захист вважає, що під час ухвалення рішення суд проігнорував основні засади кримінального провадження: змагальність сторін, розумність строків, повагу до честі та гідності особи, право на захист і презумпцію невинуватості.

"Судове рішення вважаємо незаконним та необґрунтованим, у зв’язку з чим стороною захисту до Київського апеляційного суду подано апеляційну скаргу з метою реалізації права на судовий захист. Сподіваємося, що суд апеляційної інстанції прислухається до доводів захисників та ухвалить справедливе рішення", - заявив адвокат.

Як повідомлялося, 1 квітня Служба безпеки України заявила, що зібрала обґрунтовану доказову базу про причетність митрополита УПЦ (МП), настоятеля Києво-Печерської лаври Павла (Петра Лебедя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдання та заперечення збройної агресії РФ проти України.

Лебедю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) і ч. 1 ст. 436-2 (виправдання, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

1 квітня Шевченківський районний суд Києва обрав митрополиту Павлу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на 60 днів. Електронний браслет підозрюваному наділи в залі суду. В УПЦ (МП) сподіваються на справедливий судовий розгляд щодо митрополита Павла, але вважають кримінальне провадження стосовно нього сфабрикованим і спрямованим на відсторонення його від керівництва лаврою.