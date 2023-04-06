"Епіцентр" відкриває ТЦ в Івано-Франківську після оновлення

Українська мережа торговельних центрів "Епіцентр" 8 квітня відкриває оновлений торговельний центр в Івано-Франківську, площа якого після реновації збільшилася до 43 тис. кв. м, повідомила пресслужба мережі.

"Компанія "Епіцентр" продовжує інвестувати в економіку країни, розвиток торговельної мережі, покращення сервісу та створення нових робочих місць. Оновлення торговельного центру в Івано-Франківську дало змогу додатково працевлаштувати понад 120 співробітників, розширивши загальний штат персоналу ТЦ до 660 осіб. Не менш важливо, що робота торгового закладу дозволить щорічно відраховувати до державного бюджету країни понад 60 млн грн податків", - наведено слова в.о. директора з роздрібної торгівлі мережі "Епіцентр" Дмитра Танька в пресрелізі.

Оновлення ТЦ передбачало удосконалення дизайну та навігації, а також відкриття нових магазинів. Так, у ТЦ розпочне роботу продуктовий Food Market із фудкортом загальною площею 4 тис. кв. м. У торговельному центрі також представлені магазини Intersport, AutoMall, Expert, Workshop, E.Pic, "Садовий центр", Lapki, "Студія світла", "Кераміка центр", "Галерея Деко", Центр техніки "ЦЕТЕ" та інші відділи.

Асортимент оновленого ТЦ становить 200 тис. артикулів.

На території об'єкта також розташовані зони "Мультисервіс", послуг флориста та пересадки квітів, тонування фарби, проєктування кухні, центр видачі замовлень тощо. Інфраструктура передбачає дитячий ігровий майданчик площею 90 кв. м. і паркінг на 700 машиномісць.

ТОВ "Епіцентр К" створено у 2003 році, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того самого року. Сьогодні розвиває найбільшу в країні мережу торговельних центрів "Епіцентр", яка є лідером ринку у сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту. Входить до групи компаній "Епіцентр К", яка також розвиває інтернет-магазин з маркетплейсом Epicentrk.ua, мережі гіпермаркетів "Нова лінія", спортивних товарів Intersport, 4F та The Athlete`s foot (TAF), а також агрокомпанію "Епіцентр Агро", заводи з виробництва керамічної плитки та керамограніту Epicentr Ceramic Corporation і "Карпатська кераміка", деревообробне підприємство ЦСМ "Осмолода".

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об’єднувала понад 80 торговельних центрів у всіх регіонах країни. Внаслідок артилерійських та ракетних обстрілів агресора низка ТЦ була суттєво пошкоджена, а чотири торговельні центри у Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Бучі - повністю знищені.

Попри суттєві втрати, компанія активно допомагає країні: виділила на допомогу українським військовим сотні млн грн та створила три гуманітарні штаби для забезпечення ЗСУ, ТрО та населення (у столиці, на Заході та в Центральній Україні)

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).