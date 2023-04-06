Події

16:54 06.04.2023

"Слуга народу" внесла до Київради пропозицію розірвати договір про оренду землі, наданої посольству РФ

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"Слуга народу" внесла до Київради пропозицію розірвати договір про оренду землі, наданої посольству РФ

Київська міська рада за ініціативою "Слуги народу" може забрати земельну ділянку в посольства Росії, розташованого за адресою Повітрофлотський проспект, 27, у Солом'янському районі столиці, повідомляє пресслужба партії.

"Наша фракція ініціювала розірвання договору оренди землі, наданої посольству Росії, і буде ініціювати націоналізацію приміщення посольства Росії", - сказала депутатка від фракції "Слуга народу" в Київській міськраді Лілія Пашинна.

Вона нагадала, що таке рішення зумовлене заявою МЗС України про розірвання дипломатичних відносин із РФ, а також повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Теги: #земля #нерухомість #посольство_рф

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