"Слуга народу" внесла до Київради пропозицію розірвати договір про оренду землі, наданої посольству РФ

Київська міська рада за ініціативою "Слуги народу" може забрати земельну ділянку в посольства Росії, розташованого за адресою Повітрофлотський проспект, 27, у Солом'янському районі столиці, повідомляє пресслужба партії.

"Наша фракція ініціювала розірвання договору оренди землі, наданої посольству Росії, і буде ініціювати націоналізацію приміщення посольства Росії", - сказала депутатка від фракції "Слуга народу" в Київській міськраді Лілія Пашинна.

Вона нагадала, що таке рішення зумовлене заявою МЗС України про розірвання дипломатичних відносин із РФ, а також повномасштабним вторгненням Росії в Україну.