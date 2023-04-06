Український проєкт Before the Future візьме участь у Венеційській бієнале архітектури-2023

Український проєкт Before the Future ("Перед майбутнім") буде представлено на Венеційській бієнале архітектури-23, повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.

Як повідомляється у телеграм-каналі Мінкультури, кураторами українського проєкту виступають Ірина Мельникова, Олексій Петров, Борис Філоненко.

Венеційська бієнале (La Biennale di Venezia) – одна з провідних виставок, кожні парні роки проходить художня, а непарними – архітектурна. Відповідно до її правил, компетентний урядовий орган країни-учасниці призначає комісара, що належить до відповідного органу влади, або уповноваженої держустанови, яка представляє країну.

Як повідомлялося, комісаром українського павільйону на міжнародній виставці Biennale Architettura 2023: The Laboratory Of The Future, що триватиме з 20 травня до 26 листопада 2023 року, призначено голову Державного агентства розвитку туризму України Мар'яну Олеськів.

Україна регулярно представлена на мистецькій бієнале у Венеції, за процедурні питання відповідає Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП). Однак, як констатується у відповіді Мінвідновлення, на архітектурній бієнале вона не була представлена із власним національним продуктом, що "в свою чергу негативно позначається на іміджі нашої країни у сфері архітектури".

Минулого року тривала робота щодо передання повноважень із формування проєкту від Мінрегіону до МКІП. На запит агентства "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі МКІП відповіли, що проведено роботу з розробки нормативно-правових проєктів актів, згідно з якими мало відбуватися формування складу комісії для конкурсного відбору куратора/кураторської групи. Зокрема, було розроблено та направлено наприкінці минулого року на погодження до Мінрегіону проєкт Порядку конкурсного відбору куратора/кураторської групи для подання національного архітектурного проєкту на Міжнародній архітектурній виставці – Венеційській бієнале. Однак повноваження щодо формування продукту для міжнародної виставки збережені за Мінрегіоном, який після реорганізації увійшов до складу Мінвідновлення, і менш як за два місяці було призначено комісара павільйону.

"Інтерфакс-Україна" направив запит комісару павільйону, Мар'яні Олесків із проханням підтвердити чи спростувати озвучені Мінкультом імена кураторів павільйону держави Україна на бієнале.