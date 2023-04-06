Події

08:15 06.04.2023

За минулу добу ворог 42 рази обстріляв Херсонську область, поранено 1 особу

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За минулу добу ворог 42 рази обстріляв Херсонську область, поранено 1 особу

За минулу добу ворог 42 рази обстріляв Херсонську область, унаслідок обстрілу поранення дістала одна людина, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив - 42 обстріли, випустивши 151 снаряд. Місто Херсон ворог обстріляв із важкої артилерії 9 разів. Є влучання в житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки; в об'єкти критичної інфраструктури", - написав очільник ОВА в телеграм-каналі в четвер уранці.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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