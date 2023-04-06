Суди зобов'язали ПриватБанк здійснювати страхову діяльність від імені СК "Інгосстрах"

Судові рішення зобов'язують державний ПриватБанк (Київ) виконувати неіснуючі договірні зобов'язання і здійснювати страхову діяльність від імені СК "Інгосстрах" (Дніпро), яка не має на це права через відкликання ліцензій, заявляють у банку.

"Ситуація, в якій опинився ПриватБанк, суперечить принципам законності. ПриватБанк вживає всіх належних правових заходів з метою якнайшвидшого скасування незаконних судових рішень", - повідомляє пресслужба фінустанови.

Як зазначається, відповідно до чинного законодавства України СК "Інгосстрах" після відкликання ліцензії не може укладати нові договори страхування, подовжувати строк дії укладених договорів, а також вносити зміни до укладених договорів.

Однак за рішенням судів (ухвала Кіровського райсуду Дніпропетровська у справі №203/1905/25 і рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 23 грудня 2021 року, залишене без змін постановою Центрального апеляційного господарського суду від 15 березня 2023 року) ПриватБанк зобов'язаний і надалі виступати страховим агентом СК "Інгосстрах".

Як повідомлялося, Національний банк України 23 березня 2023 року анулював ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг СК "Інгосстрах" через невідповідність її структури власності вимогам законодавства України. 29 березня виключив страховика з Державного реєстру фінансових установ у зв'язку з анулюванням раніше всіх ліцензій.

За даними НБУ, згідно з останньою поданою ПрАТ "СК "Інгосстрах" звітністю за 2022 рік, станом на 31 грудня 2022 року обсяг його страхових премій становив 136,530 млн грн, вартість активів - 1,068 млрд грн, страхові резерви - 4,659 млн грн. Частка ринку компанії за страховими преміями становила 0,4%.

СК "Інгосстрах" зареєстрована в 2004 році. Спеціалізується на наданні послуг у сфері ризикового страхування. Генеральним партнером компанії з продажу страхових послуг є ПриватБанк.