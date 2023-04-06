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07:43 06.04.2023

США запровадили санкції проти чотирьох членів Вищої ради юстиції Грузії, обвинувативши їх у хабарництві

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США запровадили санкції проти чотирьох членів Вищої ради юстиції Грузії, обвинувативши їх у хабарництві

США запровадили візові обмеження щодо чотирьох членів Вищої ради юстиції Грузії, викривши їх у великому хабарництві, повідомляють у пресрелізі, поширеному в середу від імені держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Обмеження торкнулися Міхеіла Чінчаладзе, Левана Мурусидзе, Іраклія Шенгелії та Валеріана Церцвадзе.

У документі наголошується, що вони зловживали повноваженнями на постах представників високого керівництва Вищої ради юстиції, тим самим порушуючи закони і підриваючи довіру громадян Грузії до юридичної системи в країні.

 

 

Теги: #сша #чиновники #обмеження #грузія

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