США запровадили санкції проти чотирьох членів Вищої ради юстиції Грузії, обвинувативши їх у хабарництві

США запровадили візові обмеження щодо чотирьох членів Вищої ради юстиції Грузії, викривши їх у великому хабарництві, повідомляють у пресрелізі, поширеному в середу від імені держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Обмеження торкнулися Міхеіла Чінчаладзе, Левана Мурусидзе, Іраклія Шенгелії та Валеріана Церцвадзе.

У документі наголошується, що вони зловживали повноваженнями на постах представників високого керівництва Вищої ради юстиції, тим самим порушуючи закони і підриваючи довіру громадян Грузії до юридичної системи в країні.