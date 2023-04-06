За минулу добу ЗС України відбили понад 60 атак противника на чотирьох напрямках

За минулу добу українські військові відбили понад 60 атак супротивника на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому в четвер уранці.

Окупанти продовжують використовувати медичні установи тимчасово захоплених територій для своїх цілей. Відомо, що місцеву лікарню Малої Білозерки в Запорізькій області ворог облаштував під військовий шпиталь.

"Наразі у цивільному медичному закладі працюють російські медики. Вони надають свої послуги виключно російським військовослужбовцям. Станом на 2 квітня поточного року на лікуванні перебувало близько 80 загарбників з пораненнями різного ступеня важкості", - зазначається у зведенні.

За минулу добу українська авіація завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога.

Також було знищено російський гелікоптер Ка-52 і 2 БПЛА типу Орлан і Supercam. Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 2 пункти управління, 3 склади боєприпасів, 3 позиції засобів протиповітряної оборони та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.