Минулої доби противник завдав 3 ракетних і 29 авіаційних ударів

Минулої доби ворог завдав 3 ракетних і 29 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб ЗС України у зведенні, опублікованому в четвер уранці.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках ситуація без істотних змін, ознак формувань ворожих наступальних угруповань не виявлено.

РФ продовжує використовувати повітряний простір і територію Білорусі, її військову інфраструктуру.

Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Тур'я, Леонівка, Печенюги Чернігівської області; Середина-Буда, Стукалівка, Безсалівка та Волфине Сумської області, а також Одноробівка, Уди, Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Липці, Нескучне, Огірцеве, Зибине та Бочкове на Харківщині.

На куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Фиголівка, Дворічна, Масютівка, Куп'янськ, Кучерівка, Крохмальне, Берестове Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.

На лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Невського та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Терни, Зарічне, Торське, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Також, протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Богданівка та Іванівське. Підрозділи сил оборони відбили близько 20 атак противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новодмитрівка, Біла Гора, Клебан-Бик, Торецьк та Шуми Донецької області.

На авдіївському та мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області, успіху не мав. Лише біля Мар’їнки здійснив понад 25 безуспішних атак. Водночас, ворожих обстрілів зазнали Новокалинове, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда.

На шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії активно застосовував БпЛА. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник нарощує у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Обстріляв понад 35 населених пунктів. Серед них – Времівка і Новопіль Донецької області; Малинівка, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новопавлівка, Кам'янське Запорізької області, а також Новоолександрівка, Гаврилівка, Новоберислав, Козацьке, Миколаївка, Львове, Іванівка, Антонівка, Степанівка та Чорнобаївка Херсонської області.