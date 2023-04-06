Події

07:09 06.04.2023

Минулої доби противник завдав 3 ракетних і 29 авіаційних ударів

2 хв читати
Минулої доби противник завдав 3 ракетних і 29 авіаційних ударів

Минулої доби ворог завдав 3 ракетних і 29 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб ЗС України у зведенні, опублікованому в четвер уранці.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках ситуація без істотних змін, ознак формувань ворожих наступальних угруповань не виявлено.

РФ продовжує використовувати повітряний простір і територію Білорусі, її військову інфраструктуру.

Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Тур'я, Леонівка, Печенюги Чернігівської області; Середина-Буда, Стукалівка, Безсалівка та Волфине Сумської області, а також Одноробівка, Уди, Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Липці, Нескучне, Огірцеве, Зибине та Бочкове на Харківщині.

На куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Фиголівка, Дворічна, Масютівка, Куп'янськ, Кучерівка, Крохмальне, Берестове Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.

На лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Невського та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Терни, Зарічне, Торське, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Також, протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Богданівка та Іванівське. Підрозділи сил оборони відбили близько 20 атак противника на зазначеній ділянці фронту.  Від ворожих обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новодмитрівка, Біла Гора, Клебан-Бик, Торецьк та Шуми Донецької області.

На авдіївському та мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області, успіху не мав. Лише біля Мар’їнки здійснив понад 25 безуспішних атак. Водночас, ворожих обстрілів зазнали Новокалинове, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда.

На шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії активно застосовував БпЛА. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник нарощує у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції.  Обстріляв понад 35 населених пунктів. Серед них – Времівка і Новопіль Донецької області; Малинівка, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новопавлівка, Кам'янське Запорізької області, а також Новоолександрівка, Гаврилівка, Новоберислав, Козацьке, Миколаївка, Львове, Іванівка, Антонівка, Степанівка та Чорнобаївка Херсонської області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:13 06.04.2023
За минулу добу ЗС України відбили понад 60 атак противника на чотирьох напрямках

За минулу добу ЗС України відбили понад 60 атак противника на чотирьох напрямках

19:00 05.04.2023
Російські окупанти посилюють контррозвідувальний і поліцейський режими на тимчасово зайнятих ними територіях - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти посилюють контррозвідувальний і поліцейський режими на тимчасово зайнятих ними територіях - Генштаб ЗСУ

18:56 05.04.2023
Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження російських окупантів - Генштаб ЗСУ

Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження російських окупантів - Генштаб ЗСУ

08:40 05.04.2023
За минулу добу окупанти 50 разів обстріляли Херсонську область, поранено три людини

За минулу добу окупанти 50 разів обстріляли Херсонську область, поранено три людини

07:17 05.04.2023
За минулу добу ворог завдав 3 ракетних, 47 авіаударів

За минулу добу ворог завдав 3 ракетних, 47 авіаударів

07:06 05.04.2023
Окупанти майже повністю обмежили в'їзд і виїзд місцевих жителів у Великій Кардашівці Херсонської області

Окупанти майже повністю обмежили в'їзд і виїзд місцевих жителів у Великій Кардашівці Херсонської області

19:01 04.04.2023
Генштаб: окупаційна влада Старобільська заселяє російськими військовослужбовцями квартири і будинки, які тимчасово залишили українські громадяни

Генштаб: окупаційна влада Старобільська заселяє російськими військовослужбовцями квартири і будинки, які тимчасово залишили українські громадяни

18:44 04.04.2023
Генштаб: В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка

Генштаб: В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка

08:09 04.04.2023
Ворог за добу втратив 530 одиниць особового складу, 8 танків, 3 артсистеми, РСЗВ і 15 БПЛА

Ворог за добу втратив 530 одиниць особового складу, 8 танків, 3 артсистеми, РСЗВ і 15 БПЛА

08:00 04.04.2023
Війна в Україні забрала життя щонайменше 8451 цивільного, 14156 поранено

Війна в Україні забрала життя щонайменше 8451 цивільного, 14156 поранено

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Про жодні переговори над головами українців не може бути мови - Дуда

Тиранія програє в історії, коли програє в Україні

Свобода Польщі та України принесе її в інші країни - Зеленський у Королівському палаці

Україна і Польща знайшли вихід проблеми українського експорту зерна

Польща першою хоче взяти участь у відбудові України

ОСТАННЄ

Унаслідок обстрілів на Донеччині загинуло п’ятеро осіб, дев’ять - поранено

Суди зобов'язали ПриватБанк здійснювати страхову діяльність від імені СК "Інгосстрах"

Чоловіка експершої міністерки Шотландії Стерджен звільнено з-під варти

США запровадили санкції проти чотирьох членів Вищої ради юстиції Грузії, обвинувативши їх у хабарництві

Противники надання військової допомоги Україні зазнали поразки на регіональних виборах на північному сході Італії

Виробництвом танків M1 Abrams для України опікуватиметься General Dynamics

6 квітня: Цей день в Україні та в світі

США ввели санкції проти чотирьох членів Вищої ради юстиції Грузії, звинувативши їх у хабарництві

Про жодні переговори над головами українців не може бути мови - Дуда

Тиранія програє в історії, коли програє в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА