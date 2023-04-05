Про жодні переговори над головами українців не може бути мови - Дуда

Єдиною умовою миру в Україні може бути тільки повне виведення російських військ з території України в її міжнародно визнаних кордонах, заявив, виступаючи в середу в Королівському замку у Варшаві президент Польщі Анджей Дуда.

Він попередив про неможливість укладення "невигідного" для України миру, який, за його словами, "полягатиме в тому, що Росія й надалі окуповуватиме українські землі".

"Тільки Україна має визначати умови. Єдина вимога - повне виведення військ з території України. Про жодні переговори і рішення над головами українців не може бути й мови", - заявив він. За словами Дуди, "якщо хтось починає такі розмови, я запитую: "Ти був у Бородянці? Бучі? Ірпені? Тоді їдь і подивися".

"Україна буде вирішувати, а ми будемо стояти на сторожі цього", - заявив польський президент. "Ми відправляємо послання Кремлю - вам не вдасться нас посварити і розділити. Ніколи більше".