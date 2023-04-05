Нові склади для військової техніки ввели в дію на військовій базі США на заході Польщі

На базі армії США, розташованій у районі Повідза на заході Польщі, завершили будівництво складів для військової техніки, повідомляє в середу Польське радіо.

На церемонії на честь розширення цього військового об'єкта були присутні міністр оборони Польщі Маріуш Блащак і посол США у Варшаві Марк Бжезинський.

"Сьогодні ми знову інвестуємо в посилення безпеки Польщі та всього східного флангу НАТО. Об'єкт, який ми відкриваємо сьогодні, істотно скоротить час, потрібний у разі потреби для посилення тут сил США", - заявив міністр.

Зі свого боку посол нагадав, що США і Польща продовжують виконувати положення угоди 2020 року про оборонне співробітництво, і що в березні армія США розмістила на польській території перший постійний гарнізон. Бжезинський наголосив, що розширення бази в районі Повідза є найбільшим за останні 30 років внеском у розвиток інфраструктури НАТО.

За даними Польського агентства друку, завдяки появі на цій базі складів для довготривалого зберігання техніки та комплексу технічного обслуговування тепер тут можна розмістити кілька тисяч одиниць військової техніки, зокрема танки, БМП, артилерійські системи, машини технічного забезпечення. Завдяки цьому сили НАТО, які прибувають до Польщі, можуть отримати необхідну екіпіровку за лічені дні, а не тижні.

Також, за інформацією Польського радіо, на цій базі тривають роботи з будівництва складу боєприпасів.