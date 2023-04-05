Події

21:14 05.04.2023

Нові склади для військової техніки ввели в дію на військовій базі США на заході Польщі

1 хв читати
Нові склади для військової техніки ввели в дію на військовій базі США на заході Польщі

На базі армії США, розташованій у районі Повідза на заході Польщі, завершили будівництво складів для військової техніки, повідомляє в середу Польське радіо.

На церемонії на честь розширення цього військового об'єкта були присутні міністр оборони Польщі Маріуш Блащак і посол США у Варшаві Марк Бжезинський.

"Сьогодні ми знову інвестуємо в посилення безпеки Польщі та всього східного флангу НАТО. Об'єкт, який ми відкриваємо сьогодні, істотно скоротить час, потрібний у разі потреби для посилення тут сил США", - заявив міністр.

Зі свого боку посол нагадав, що США і Польща продовжують виконувати положення угоди 2020 року про оборонне співробітництво, і що в березні армія США розмістила на польській території перший постійний гарнізон. Бжезинський наголосив, що розширення бази в районі Повідза є найбільшим за останні 30 років внеском у розвиток інфраструктури НАТО.

За даними Польського агентства друку, завдяки появі на цій базі складів для довготривалого зберігання техніки та комплексу технічного обслуговування тепер тут можна розмістити кілька тисяч одиниць військової техніки, зокрема танки, БМП, артилерійські системи, машини технічного забезпечення. Завдяки цьому сили НАТО, які прибувають до Польщі, можуть отримати необхідну екіпіровку за лічені дні, а не тижні.

Також, за інформацією Польського радіо, на цій базі тривають роботи з будівництва складу боєприпасів.

 

 

Теги: #сша #база #розширення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:48 05.04.2023
Трампу може загрожувати до 136 років тюремного терміну

Трампу може загрожувати до 136 років тюремного терміну

07:32 05.04.2023
Голова Пентагону сподівається на співпрацю з Фінляндією в рамках НАТО

Голова Пентагону сподівається на співпрацю з Фінляндією в рамках НАТО

07:23 05.04.2023
Трамп у грудні повернеться до суду в Нью-Йорку на слухання у "справі Стормі Деніелс"

Трамп у грудні повернеться до суду в Нью-Йорку на слухання у "справі Стормі Деніелс"

22:15 04.04.2023
Трамп не визнав провину за 34 пунктами обвинувачень у "справі про Стормі Деніелс"

Трамп не визнав провину за 34 пунктами обвинувачень у "справі про Стормі Деніелс"

21:43 04.04.2023
У Білому домі заявили, що ситуація навколо Трампа не є пріоритетною для адміністрації США

У Білому домі заявили, що ситуація навколо Трампа не є пріоритетною для адміністрації США

21:06 04.04.2023
Зеленський: Цінуємо непохитну підтримку президента Байдена і всього американського народу

Зеленський: Цінуємо непохитну підтримку президента Байдена і всього американського народу

20:40 04.04.2023
Українці роблять так, щоб американцям не довелося воювати, - Зеленський у зверненні до Національної асоціації губернаторів США

Українці роблять так, щоб американцям не довелося воювати, - Зеленський у зверненні до Національної асоціації губернаторів США

19:47 04.04.2023
Залужний розповів Міллі про ситуацію на лінії фронту: ситуація складна, але контрольована

Залужний розповів Міллі про ситуацію на лінії фронту: ситуація складна, але контрольована

18:50 04.04.2023
США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $2,6 млрд, що включає додаткові боєприпаси для Patriot і HIMARS

США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $2,6 млрд, що включає додаткові боєприпаси для Patriot і HIMARS

14:38 04.04.2023
ЄС та США допоможуть Україні та Молдові зміцнювати та розвивати енергетичний сектор

ЄС та США допоможуть Україні та Молдові зміцнювати та розвивати енергетичний сектор

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Про жодні переговори над головами українців не може бути мови - Дуда

Тиранія програє в історії, коли програє в Україні

Свобода Польщі та України принесе її в інші країни - Зеленський у Королівському палаці

Україна і Польща знайшли вихід проблеми українського експорту зерна

Польща першою хоче взяти участь у відбудові України

ОСТАННЄ

Про жодні переговори над головами українців не може бути мови - Дуда

Тиранія програє в історії, коли програє в Україні

Свобода Польщі та України принесе її в інші країни - Зеленський у Королівському палаці

Кубраков: ми працюємо над залізничним сполученням між Рава-Руською та Варшавою

Росіяни обстріляли Нікополь: обірвано лінію електропередачі, пошкоджено приватні будинки та госпбудівлі, жертв немає

Україна і Польща знайшли вихід проблеми українського експорту зерна

Польща першою хоче взяти участь у відбудові України

У Варшаві підписано угоди про постачання в Україну польської військової техніки та про співпрацю у відновленні України

Зеленський привітав євреїв усього світу зі святом Песах

Зеленський подякував Польщі та Єврокомісії за ініціативу щодо повернення викрадених Росією дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА