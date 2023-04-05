Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі, загальний залп може сягати 40 ракет

Російські окупанти збільшили кількість корабельного угруповання в Чорному морі до 15 одиниць, серед них 6 ракетоносіїв, загальний залп може сягати 40 ракет типу "Калібр", повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"На тлі активності ворожої авіації на південно-східному напрямку, збільшення корабельного угруповання в Чорному морі до 1️5️ одиниць, серед яких 6️ ракетоносіїв, 2️ з яких - підводні, може свідчити про надзвичайно високу загрозу ракетного удару. При максимальному спорядженні загальний залп "Калібрів" може сягати 4️0️ ракет", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.