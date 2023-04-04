США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $2,6 млрд, що включає додаткові боєприпаси для Patriot і HIMARS

Міністерство оборони США у вівторок, 4 квітня, оголосило про надання нового пакета військової допомоги для України зі збільшенням кількості боєприпасів для наданих США HIMARS, перехоплювачів ППО і артилерійських снарядів, які Україна використовує для самооборони, а також протитанкових систем, стрілецької зброї, важкої техніки та технічного обслуговування на суму до $500 млн.

"Крім того, ми оголошуємо про значний пакет засобів протиповітряної оборони, а також артилерійських і танкових боєприпасів, мінометних систем, ракет і протитанкових систем із використанням засобів Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) розміром $2,1 млрд", - зазначено в повідомленні міністерства.

Оголошений пакет допомоги містить додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot і високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), артилерійські снаряди калібрів 155 мм і 105 мм, мінометні постріли калібру 120 мм, танкові боєприпаси калібру 120 мм і 105 мм, боєприпаси калібру 25 мм, ракети TOW, близько 400 гранатометів і 200 тис. набоїв. Крім того, буде надано 11 тактичних машин для евакуації техніки, 61 танкер із пальним, 10 вантажівок і 10 причепів для перевезення важкої техніки, контрольно-діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів, запасні частини та інше польове обладнання.

У рамках USAI Міністерство оборони США надасть Україні додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS), дев'ять вантажівок вогневої підтримки, призначених для протидії безпілотним авіаційним системам, 10 мобільних ракетних комплексів c-UAS із лазерним наведенням, три радари повітряного спостереження, зенітні боєприпаси калібрів 30 мм та 23 мм, артилерійські снаряди калібрів 130 мм та 122 мм, снаряди для РСЗВ "Град" калібру 122 мм. Крім того, буде передано ракетні установки та боєприпаси, мінометні системи калібрів 120 мм і 81 мм і боєприпаси до них, мінометні постріли калібру 60 мм, танкові боєприпаси калібру 120 мм, протитанкові системи Javelin, протитанкові ракети, високоточні авіаційні боєприпаси, а також близько 3 600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 000 000 набоїв до стрілецької зброї.

Крім того, буде поставлено сім тактичних машин для евакуації техніки, вісім важких паливних цистерн і 105 бензовозів, броньовані мостові системи, чотири машини тилового забезпечення, вантажівки та десять причепів для перевезення важкої техніки.

Також до пакета включено захищене обладнання зв'язку, термінали та послуги SATCOM і фінансування навчання, обслуговування та підтримки.