США мають намір у стислі терміни відправити Україні боєприпаси та військове обладнання на $500 млн - ЗМІ

Адміністрація США готується оголосити найближчим часом про виділення чергового траншу військової допомоги Україні, повідомляє у вівторок Associated Press.

За його даними, йдеться про передання найближчим часом Києву снарядів і різного військового обладнання, що зберігаються на складах американської армії. Цю допомогу оцінюють у $500 млн.

Окрім того, ще $2,1 млрд планується виділити на надання підтримки Україні в більш довгостроковій перспективі: йдеться, зокрема, про виробництво ракет для систем ППО NASAMS, радарів.

"Оголосити про виділення цієї допомоги можуть уже у вівторок", - пише Associated Press.