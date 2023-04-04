Події

13:45 04.04.2023

США мають намір у стислі терміни відправити Україні боєприпаси та військове обладнання на $500 млн - ЗМІ

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США мають намір у стислі терміни відправити Україні боєприпаси та військове обладнання на $500 млн - ЗМІ

Адміністрація США готується оголосити найближчим часом про виділення чергового траншу військової допомоги Україні, повідомляє у вівторок Associated Press.

За його даними, йдеться про передання найближчим часом Києву снарядів і різного військового обладнання, що зберігаються на складах американської армії. Цю допомогу оцінюють у $500 млн.

Окрім того, ще $2,1 млрд планується виділити на надання підтримки Україні в більш довгостроковій перспективі: йдеться, зокрема, про виробництво ракет для систем ППО NASAMS, радарів.

"Оголосити про виділення цієї допомоги можуть уже у вівторок", - пише Associated Press.

Теги: #сша #військова_допомога

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