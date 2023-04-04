В Україні загинуло 467 дітей унаслідок збройної агресії РФ

Станом на ранок 4 квітня 2023 року понад 1411 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ: за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 467 дітей загинули і понад 944 дістали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє Офіс генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях, зазначається в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 448, Харківській - 275, Київській - 127, Херсонській - 94, Запорізькій - 88, Миколаївській - 85, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській області - 66.