Події

08:18 04.04.2023

ВМС США випробовують секретну технологію біля берегів Каліфорнії, задіяна авіаносна ударна група

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ВМС США випробовують секретну технологію біля берегів Каліфорнії, задіяна авіаносна ударна група

ВМС США тестують технологію, розроблену в рамках секретної програми Project Overmatch, до випробувань залучено авіаносну ударну групу на чолі з авіаносцем Carl Vinson, повідомляє Defense news.

Начальник штабу ВМС США адмірал Майк Гілдей у понеділок заявив, що "проєкт просто зараз триває на повну силу" за участю авіаносної ударної групи, розташованої поблизу узбережжя штату Каліфорнія.

Адмірал зазначив, що найближчими місяцями американське командування сподівається визначити масштаби подальших дій за проєктом. Однак інших деталей адмірал надавати не став.

За даними Defense news, Project Overmatch є внеском ВМС США в проєкт JADC2 - Об'єднаного комбінованого управління і контролю. Цей проєкт, розроблений Пентагоном, запущено 2020 року: його суть полягає в об'єднанні інформаційних потоків, що надходять від усіх родів збройних сил, у єдину мережу, яка працює на основі штучного інтелекту. Процес реалізації JADC2 тримають у секреті.

У проєкті військового бюджету на 2024 фінансовий рік ВМС США запросили на Project Overmatch $192 млн - проти $226 млн, виділених у 2023 фінансовому році.

 

 

Теги: #сша #флот #технології #випробування

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