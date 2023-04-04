Події

08:09 04.04.2023

Ворог за добу втратив 530 одиниць особового складу, 8 танків, 3 артсистеми, РСЗВ і 15 БПЛА

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Ворог за добу втратив 530 одиниць особового складу, 8 танків, 3 артсистеми, РСЗВ і 15 БПЛА

За минулу добу понеділка, 3 квітня, ЗС України знищили 530 російських окупантів, 8 танків, 6 бронемашин, 3 артсистеми, одну одиницю РСЗВ, 15 БПЛА і 9 одиниць автомобільної техніки, повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 175690 (+530) осіб ліквідовано, танків - 3627 (+8) од, бойових броньованих машин - 6999 (+6) од, артилерійських систем - 2697 (+3) од, РСЗВ - 528 (+1) од, засоби ППО - 280 (+0) од, літаків - 306 (+0) од, гелікоптерів - 291 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2277 (+15), крилаті ракети - 911 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5562 (+9) од, спеціальна техніка - 298 (+0)", - ідеться у зведенні на фейсбук-сторінці у вівторок.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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