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20:27 03.04.2023

Нардеп зі "Слуги народу" пропонує змінити "мовний" закон і дозволити у сфері обслуговування не лише державну мову

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Нардеп зі "Слуги народу" пропонує змінити "мовний" закон і дозволити у сфері обслуговування не лише державну мову

Народний депутат Георгій Мазурашу (фракція "Слуга народу") пропонує Верховній Раді внести зміни до закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" та дозволити приватним підприємцям і фізичним особам - підприємцям (ФОП) використовувати у сфері обслуговування не тільки державну мову.

Відповідний законопроєкт № 9178 зареєстровано в парламенті 3 квітня.

Автор законодавчої ініціативи пропонує внести зміни до статті 30 зазначеного закону, передбачивши, що державна мова має стати базовою мовою обслуговування споживачів в Україні.

Водночас, на думку Мазураша, українську слід залишити обов'язковою тільки для підприємств, установ і організацій державної та комунальної форм власності, тим самим виключивши з переліку приватних підприємців і ФОПів.

Згідно із законопроєктом, стаття 30 "мовного" закону може бути доповнена новою нормою. Так, підприємства, установи і організації всіх форм власності, ФОПи та інші суб'єкти, які обслуговують споживачів і використовують для цього не лише державну мову, будуть зобов'язані встановити на вході до приміщення або безпосередньо в місці здійснення відповідної діяльності табличку (наліпку) з інформацією про мови обслуговування (список мов, якими здійснюють обслуговування).

Такі зміни, вважає депутат, сприятимуть консолідації та розвитку української нації, самобутності корінних народів і нацменшин, як це зазначено в статті 11 Конституції України.

Їхню необхідність він обґрунтовує тим, що у статті 10 Основного закону йдеться про те, що "в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України", а стаття 5 Рамкової конвенції про захист національних меншин передбачає створення необхідних умов для представників нацменшин мати змогу зберігати й розвивати свою культуру та основні елементи самобутності, зокрема, мову.

Мазурашу також переконаний, що практично обов'язкове обслуговування споживачів держмовою зачіпає дуже чутливу тему - використання мов корінних народів і нацменшин в Україні.

"Для того, щоб уникнути непотрібного зайвого соціального напруження навколо питання щодо можливості використання інших мов, окрім державної, у сфері обслуговування, і з огляду на позицію багатьох представників національних меншин, прийнятним та мудрим компромісом виглядає збереження обов'язковості обслуговування українською мовою в частині всіх суб'єктів господарювання державної та комунальної власності, а в приватному секторі нехай все балансує економіка, попит і пропозиція", - наголошується в пояснювальній записці.

Нардеп наголошує, що примус, зазвичай, викликає протидію і зворотну реакцію.

 

 

Теги: #закон #нардеп #мова #обслуговування

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